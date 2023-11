5 z 5

No dobrze, a co z najważniejszym: gdzie można kupić to kimonowe dzieło sztuki – no i ile kosztuje? Mamy dla was dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że kupicie ją bez problemu w internetowym showroomie Farfetch oraz jest ona obecnie przeceniona. Zła – cena po przecenie wynosi 3260 zł. ¯_(ツ)_/¯