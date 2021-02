Agnieszka Woźniak-Starak mówi wprost: "Lubię brzydkie buty!". Prowadząca "Dzień Dobry TVN" nie boi się eksperymentować z modą, o czym świadczyć może jej wybór kolejnej pary butów. Woźniak-Starak naprawdę zaszalała i wybrała futrzaste śniegowce, które mogą okazać się dla wielu was kontrowersyjnym wyborem... Ale zacznijmy od początku!

Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na czarną puchową bomberkę (Vetements), którą połączyła z szarymi wzorzystymi jeansami oraz beżowym swetrem. Ważne w jej stylizacji okazały się dodatki: bardzo długi czerwony szalik, którym Agnieszka niemal zamiatała chodnik, czarna torebka "poduszka" (Maison Margiela, 6,5 tys. zł) oraz buty, o których napisaliśmy na samym początku. Mowa o futrzastych śniegowcach z ukrytym koturnem (Isabel Marant, ok. 2000 zł).

Gwiazda zdecydowała się na męską czarną puchową bomberkę od Vetements, którą zestawiła z bardzo długim czerwonym szalikiem. Cieplutko!

Do looku dobrała swoją nową torebkę przypominającą poduszkę od Maisona Margieli. Jej cena to ok. 6,5 tys. zł.

Futrzaste śniegowce, na które zdecydowała się Agnieszka Woźniak-Starak, to projekt Isabel Marant.

Skusiłybyście się na taki model butów, czy jednak w waszej ocenie pomimo że są modne, to jednak są zbyt "dziwne"? Musimy zwrócić uwagę na to, że z pewnością są ultra ciepłe. Dodatkowo dzięki swojej gumowej podeszwie nie poślizgniecie się w nich nawet na zamarzniętym lodzie!

Jak oceniacie stylizację Agnieszki Woźniak-Starak z odjechanymi śniegowcami w roli głównej? My szanujemy Agnieszkę za jej luźne podejście do mody. Ona naprawdę nie boi się czasem zaszaleć.