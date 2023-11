4 z 5

Wiemy co myślicie – zapewne suknia Agnieszki Włodarczyk to horrendalnie, dramatycznie drogi numer od włoskiego bądź francuskiego designera. I nic dziwnego – na taką właśnie wygląda. tym bardziej zaskoczy was fakt, że jest to projekt nowej polskiej marki Pin-Ups, o której bez wątpienia nie raz jeszcze usłyszycie.