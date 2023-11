Jednym z największych zaskoczeń sylwestra 2018/2019 było ogłoszenie ciąży przez Agnieszkę Kaczorowską. Tancerka zapowiedziała, że w 2019 roku zostanie mamą, a przyjście na świat "małego pelątka" (od nazwiska męża) to spełnienie jej marzeń!

W 2019 dołączy do nas małe #Pelątko ????❤️ i spełni nasze skryte marzenie. Na pewno przyniesie ze sobą też dużo wyzwań... Jesteśmy na nie gotowi i choć momentami trochę przerażeni, to przede wszystkim bardzo szczęśliwi❗️Dziękujemy za wszystkie życzenia, które od Was otrzymujemy, ale teraz najważniejsze, aby Pelątko było zdrowe...tego nam Kochani życzcie!