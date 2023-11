2 z 7

Idealnie skrojony, srebrny żakiet z haftami doskonale pasował nie tylko do okazji, ale i do figury Pierwszej Damy. Dół stylizacji był już znacznie bardziej stonowany. Agata Duda zestawiła metaliczną górę z klasycznym dołem w postaci czarnej, dopasowanej spódnicy. Do tego czarne szpilki z lakierowanej skóry oraz kryształowe kolczyki i mamy look, godny księżnej Kate.

