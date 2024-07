Zapraszamy na najnowszy odcinek "Na dobre i na złe", a w nim... Adam nie może normalnie funkcjonować, boi się, że kogoś zarazi... Przez to jego związek z Wiktorią przeżywa ciężkie chwile. Z kolei Maciek (Adam Bobik) wyjdzie w końcu po terapii ze szpitala. Blanka (Pola Gonciarz) od razu przyjedzie, by powitać chłopaka „na wolności”, a do tego w Leśnej Górze pojawią się jego rodzice: Bogusia (Alina Chechelska) i Andrzej (Wiesław Cichy). Ojciec kleryka okaże się jednak poważnie chory...

Co jeszcze w serialu? Zobacz zwiastun. Emisja odcinka 5 kwietnia w TVP 2 o 20.40.

Na dobre i na złe, czy Blanka wygrała już swoją miłość?

