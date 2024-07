Tymczasem Lena (Anita Sokołowska) poprosi Witka, by przestał w końcu rywalizować z jej nowym partnerem – Staszkiem (Marcin Kwaśny). Bo mały Felek (Michał Wolski) widzi jego zachowanie, okazywaną rywalowi niechęć... i zaczyna go naśladować.

- Staszek kupił Felkowi gigantyczną kolejkę, Felek o niej marzył... I nawet jej nie rozpakował.

- Do mnie masz pretensje? Że Staszkowi nie udaje się go kupić? To chyba normalne, że woli tatę niż obcego pana?

- Lubił go... Rozumiesz?