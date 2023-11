Reklama

Co wydarzy się w najbliższym odcinku "Przyjaciółek" (już 19 kwietnia, w czwartek, o godzinie 21:10 w Polsacie)? To, na co czekali wszyscy, a najbardziej sama bohaterka - Zuza wraca do pracy!

Stefa (Dorota Kolak) obiecuje pomóc córce zająć się Grzesiem (Henryk Marek Kalita), dzięki czemu Zuza (Anita Sokołowska) może wrócić do pracy. Przyjaciel i asystent Zuzy, Dagmar (Marcin Korcz) i jest tym zaniepokojony. Czy Zuza da radę pogodzić obowiązki matki z wymagającą ogromnego zaangażowania pracą na stanowisku dyrektora? Jak we wszystkim i w tej sytuacji Zuza będzie usiłowała być perfekcyjna. Zaplanuje wszystko co do minuty!

Zobaczcie fragment!

