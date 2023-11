Reklama

Przed nami kolejny odcinek serialu "Przyjaciółki", a w nim... Kuba walczy o Wiki! Co zrobi, żeby ją odzyskać?

Wika (Roma Gąsiorowska) i Kuba (Wojciech Mecwaldowski) poznali się na studiach, ale wtedy on nie zwracał na nią uwagi. Ponownie spotkali się dopiero po latach, kiedy obydwoje mieli już swoje rodziny. Zdecydowali się jednak na podwójne życie i zostali parą. Czemu jeszcze nie rozwiedli się ze swoimi współmałżonkami? Kuba chciał poczekać aż jego starszy syn skończy 17 lat i Wika zgodziła się na to. Jednak ostatnio okazało się, że żona Kuby spodziewa się trzeciego dziecka. Kochanek Wiki postawił na rodzinę, czym ją bardzo zranił. Teraz Kuba chce do niej wrócić. Jak dalej potoczą się losy tej pary? Czy Kuba zostawi ciężarną żonę?

Zobaczcie fragment ósmego odcinka "Przyjaciółek"", który już w czwartek 19 kwietnia, o godzinie 21:10 w Polsacie.

