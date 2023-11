1 z 7

Już w czwartek 19 kwietnia, o godzinie 21:10 w Polsacie, kolejny odcinek 11.sezonu serialu "Przyjaciółki". Co tym razem wydarzy się w życiu serialowych bohaterek?

Zuza (Anita Sokołowska) po krótkim urlopie macierzyńskim wraca do pracy. Stefa (Dorota Kolak) nie może w to uwierzyć!

– Zostałam sama. Muszę utrzymać siebie i Grzesia – oznajmia Zuza matce.

Stefa obiecuje pomóc córce zająć się wnuczkiem. Natomiast Inga (Małgorzata) nie wie, co powiedzieć swojemu szefowi, który wciąż prosi ją o pomoc. Tym razem Żółkowski (Kamil Maćkowiak) chciały, aby przenocowała go razem z synkiem Tadziem (Kacper Dyka). Rano do mieszkania Ingi przychodzi Robert (Krzysztof Wieszczek) z Marysią (Agata Paprzycka). Co wydarzy się dalej? Zobacz kolejny slajd!

