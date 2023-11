Iza w "M jak miłość" bardzo martwi się o Marcina! W końcu mimo jego wyraźnych próśb, aby o ich kłopotach finansowych nie mówić jego matce, zdecyduje się na wielką nielojalność w stosunku do narzeczonego i wyzna wszystko przyszłej teściowej! Wie, że kiedy Chodakowski dowie się o zdradzie, będzie wściekły, ale boi się o ich wspólną przyszłość.

Co zrobi Aleksandra, kiedy dowie się o poważnych problemach finansowych syna? Zobaczcie, do kogo zwróci się o pomoc i jak to się skończy!

Iza dopuści się zdrady wobec Marcina!

W rodzinie Chodakowskich z każdym odcinkiem będzie coraz bardziej dramatycznie. W 1467. odcinku, który widzowie zobaczą już 4 listopada, Iza wyzna matce Marcina prawdę o ich problemach finansowych i bankructwie jego firmy, do której doprowadziły intrygi Artura. Chodakowska pójdzie na rozmowę do syna, nie mówiąc, że wie o wszystkim i po raz kolejny niczego się od niego nie dowie.

Z kolei Izę w końcu dopadną wyrzuty sumienia, że powiedziała Aleksandrze o wszystkim i zacznie obawiać się, że to może przynieść więcej szkody niż pożytku:

Mam wyrzuty sumienia, że byłam wobec niego nielojalna. Marcin prosił, żeby niczego ci nie mówić - powie Iza. Dzięki, że tak go wspierasz... Jestem szczęśliwa, że mojemu synowi trafiła się taka świetna dziewczyna - usłyszy od Aleksandry.

Co prawda Iza poprosi Chodakowską, aby zatrzymała to wszystko dla siebie, ale zacznie niepokoić się, że teściowa ma jakiś plan, o którym jej nie mówi. Okazuje się, że wcale się nie myli!

Kogo matka Marcina poprosi o pomoc?

Aleksandra Chodakowska za wszelką cenę będzie chciała uchronić Marcina przed bankructwem i zdecyduje się zwrócić o pomoc do drugiego syna! Nie ma pojęcia, że Olek wpadł w jeszcze większe problemy i jest szantażowany.

Czy pomoc Izy okaże się zgubna dla całej rodziny Chodakowskich?

