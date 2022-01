"Zbuntowany anioł": pamiętacie majordomusa Bernardo? Życie Osvaldo Guidiego zakończyło się tragicznie

Lata lecą, a "Zbuntowany anioł" ciągle wywołuje w Polsce duże emocje. Ale co się dziwić, serialowy przebój z Natalią Oreiro w roli głównej miał miliony oddanych widzów. Chyba wszyscy, którzy widzieli argentyńską produkcję, pamiętają obiekt westchnień pięknej Milagros - Iva. Grający go Facundo Arana za dokładnie rok skończy 50 lat, jednak mimo wieku wygląda rewelacyjnie. Jest surferem, jeździ na motocyklu i trzeba przyznać, że jest diabelsko przystojny. Zresztą oceńcie sami. Zobacz także: „Zbuntowany anioł”: Pamiętacie brwi Glorii Esposito? Dziś grająca ją Gabriela Sari ma 44 lata i ciało bogini Jak dziś wygląda Ivo ze "Zbuntowanego anioła"? Jako dziecko był ponoć chorobliwie nieśmiały. Pomogły mu kursy aktorskie. A oryginalna uroda po mamie - niemieckiej hokeistce i tacie profesorze z Buenos Aires sprawiła, że szybko zrobił karierę. Świat poznał go jako Iva DiCarlo, syna gospodarza domu, do którego trafia główna bohaterka serialu - Milagros. Przystojny Ivo szybko kradnie serce pięknej dziewczyny. Pojawia się jednak problem - głowa rodziny DiCarlo jest jej ojcem, który nie chce się do niej przyznać, istnieje więc obawa, że Milagros i Ivo są rodzeństwem. Jak się okazuje potem, chłopak jest owocem romansu matki, o pokrewieństwie nie ma więc mowy. I, jak to w telenowelach bywa, mimo licznych przeciwności finalnie związują się ze sobą. Od czasu gdy nagrywano "Zbuntowanego anioła" minęło już 22 lata. Jak zmienił się w tym czasie grający Iva Facundo Arana? Aktor nadal jest aktywny tak w produkcjach telewizyjnych, jak i teatralnych. Na jego profilu instagramowym pokazuje się jednak głównie z deską surfingową, na której - jak widać - potrafi świetnie pływać, albo przy ulubionym Harleyu....