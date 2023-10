Wiele emocji wśród widzów „Klanu" wzbudziła ostatnio nowa czołówka. Od premiery serialu we wrześniu 1997 r. otwierała go kompozycja Krzesimira Dębskiego ze słowami Jacka Cygana w wykonaniu Ryszarda Rynkowskiego - czyli słynne „Życie jest nowelą”. Po niemal ćwierć wieku produkcja postanowiła piosenkę i czołówkę zmienić. Wywołało to ogromną dyskusję. Komentarze nie pozostawiały wątpliwości, że zmiana niezbyt przypadła widzom do gustu.

Zapytaliśmy o nią jedną z gwiazd "Klanu", Annę Powierzę i... przy okazji usłyszeliśmy bardzo zaskakujące wyznanie.

Anna Powierza nie ogląda "Klanu"!

Jak się okazało, słynna "Czesia z Klanu" nie tylko nie widziała komentarzy na temat nowej czołówki, ale też...

Nie widziałam komentarzy, ale to nie jest najstraszniejsze. Uwaga! Nie widziałam czołówki - wyznała przed kamerą Party.pl.

Ale to był dopiero początek, jak się okazuje Anna Powierza od lat nie ogląda też "Klanu"! Czemu gwiazda tak związana z serialem nie śledzi go na ekranie? Jak radzi sobie zatem z nadążaniem za poszczególnymi wątkami? I dlaczego zdecydowała się nie oglądać produkcji, w której gra? Zobaczcie, co nam opowiedziała. Naprawdę zadziwiające wyznanie.

Anna Powierza od lat kojarzy się z "Klanem"