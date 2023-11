W poniedziałek problemy czekają też całą rodzinę Sokołów. Do Warszawy przyjedzie matka Bartka – Wanda – i poprosi syna, by... szpiegował własnego ojca! Przekonana, że jej mąż ma kochankę.

- Chodzi o tatę. Na ostatnich targach poznał faceta, który chce zainwestować w naszą cukiernię...

- Ale co ja mam do tego?

- Nie przerywaj, tylko się skup! Ten cały Waldemar to szemrany typ... Nie podoba mi się, a ja mam nosa do ludzi. Powiedziałam ojcu, żeby nie robił z nim interesów.

- No i prawidłowo. Ojciec zawsze robi to, co chcesz...

- Tym razem coś kręci. Dzisiaj rano pojechał do Warszawy. Za moimi plecami spotyka się z tym Waldemarem...

- Skąd to wiesz?

- Kobieca intuicja... I sprawdziłam, dla pewności, w jego kalendarzu. Ojciec spotyka się z nim w restauracji Granada, za pół godziny… Mógłbyś się tam pojawić, niby przypadkiem i jakoś... sprytnie wybadać temat?