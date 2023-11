Reklama

W poniedziałek, 2 kwietnia z powodu świąt Wielkanocnych, tak jak większości serial, nie zobaczymy też 6. odcinka "Za marzenia"!

Nowy odcinek zostanie wyemitowany dopiero w poniedziałek, 9 kwietnia o godzinie 21:50 w TVP2.

A w nim...

Zosia uświadamia sobie, że Szymon stał się dla nim kimś więcej niż tylko znajomym. Dziewczyna idzie na rozmowę z Anielakiem. Były szef zgadza się na jej powrót, ale na nowych, niedwuznacznych zasadach. Zosia reaguje emocjonalnie i opuszcza biuro raz na zawsze. Bartek odnosi sukces w klubie jako DJ i dostaje propozycję pracy na stałe. Jego dobra passa zostaje przerwana, gdy dowiaduje się, że Inga jest lesbijką.

Anka zgłasza się na konkurs na najlepszy wizaż do reklamy kosmetyków. Ona i Paweł znów zbliżają się do siebie. Romantyczne chwile przerywa wiadomość, że Bartek potrzebuje pomocy, co wytrąca Pawła z równowagi. Niespodziewanie dochodzi do pocałunku między Anką i Bartkiem.

Zosia, Ania i Bartek.