Producenci skomplikowali losy Marysi (Małgorzata Pieńkowska), ale teraz będzie jeszcze gorzej. Rozwiedziona Rogowska cały czas spotyka się z byłym mężem, bo przecież mają razem córkę. Artur (Robert Moskwa) robi sobie nadzieję i próbuje odzyskać żonę, a teraz jeszcze Kamil (Radosław Krzyżowski)!

Reklama

Zobacz: Ula zdradzi Janka?! Namiętny pocałunek mocno namiesza jej w głowie!

W 1371 odcinku "M jak miłość" Starski wróci do Polski i wyjawi Marysi to, o czym od dawna powinna wiedzieć. Kamil i Marysia są spokrewnieni! Rogowska dowie się o tym właśnie od biznesmena, który powie, że są kuzynami, bo ich dziadkowie byli rodzeństwem.

I to jeszcze nie koniec. W "M jak miłość" Kamil powie Marysi, że się w niej zakochał! Rogowska będzie zmieszana, a Barbara (Teresa Lipowska) poradzi córce, by trzymała się od niego z daleka.

Zobacz: M jak miłość: Maria będzie miała romans z szefem? Nie uwierzycie, co łączy ją ze Starskim!

Rogowska będzie chciała więc rzucić pracę u Kamila i zatrudnić się w prywatnej klinice na stanowisku, które oferował jej Artur - ale on też jej podpadnie! Tuż przed sylwestrem odwiedzi byłą żonę, żeby pomóc jej z awarią hydrauliczną. Gdy zauważy, że Marysia wypiła drinka i jest w dobrym humorze pocałuje ją! To się Rogowskiej nie spodoba, bo przecież dała mu już do zrozumienia, że nigdy do siebie nie wrócą.

Marysia wda się w romans z szefem i kuzynem Kamilem Starskim?

MTL Maxfilm

Reklama

A może da szansę byłemu mężowi Arturowi Rogowskiemu?