Jakie są wyniki oglądalności serialu "Druga szansa"? Okazuje się, że bardzo dobre! Nowa produkcja stacji TVN, od początku zapowiadała się na wielki hit i wszystko wskazuje na to, że właśnie tak będzie. Małgorzata Kożuchowska w szczytowej formie, plejada innych znanych aktorów, interesujący scenariusz oraz wszystko dopracowane w najdrobniejszych szczegółach - to musiał być przebój telewizji. I tak się stało! Pierwszy odcinek "Drugiej szansy" oglądało średnio 2,58 mln widzów - podał portal wirtualnemedia.pl. Oznacza to, że debiut nowego serialu śledziła co piąta osoba, oglądająca w tym czasie telewizję. W czasie emisji serialu z Kożuchowską, stacja TVN była niekwestionowanym liderem. Czy ta tendencja się utrzyma?

O czym jest serial "Druga szansa"?

"Druga szansa" to pierwszy w polskiej telewizji serial o kulisach rodzimego show-biznesu. Małgorzata Kożuchowska wciela się w postać agentki gwiazd, szykującej się do debiutu producenckiego, Moniki Boreckiej. Będąca u szczytu kariery kobieta, w dniu swoich 40-tych urodzin, nagle zostaje wrobiona w aferę z narkotykami w tle. Przez intrygi jej partnera biznesowego, bohaterka traci wszystko i musi rozpocząć nowe życie. Czy los da jej tytułową "drugą szansę"? W obsadzie serialu "Druga szansa" zagrali również: Maja Ostaszewska, Rafał Królikowski, Wojciech Mecwaldowski i Bartłomiej Świderski. Będziecie śledzić przygody Moniki Boreckiej?

