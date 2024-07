Przygotowania do siódmej edycji Must Be The Music upłynęły przede wszystkim na medialnych doniesieniach o stanie zdrowia Kory, której udział w show przez kilka tygodni stał pod dużym znakiem zapytania. Gwiazda czuje się jednak coraz lepiej, a z zapowiedzi przygotowanej przez producentów programu wynikało, że nic nie straciła na swoim temperamencie. Przypomnijmy: Kora w świetnej formie w "MBTM". Tak daje popalić uczestnikom

Reklama

Dziś swoją transmisję miał premierowy odcinek muzycznego show i oczywiście wszystkie oczy zwrócone były na Korę. Ubrana w elegancki turban, jurorka była w kapitalnej formie i kontynuowała swoją pracę z poprzednich edycji. Na wielkie otwarcie programu wyjątkowo jednak miała do powiedzenia sporo ciepłych słów pod adresem niektórych wykonawców. Szczególną uwagę gwiazdy przykuł polsko-francuski zespół Storo. Wokalistka nie szczędziła mu komplementów, a najbardziej w oko wpadł jej... frontman.



Dynamika, cudowne brzmienie. Wiecie, jak grać, żeby robić wrażenie. A Ty (słowa do wokalisty przyp. red.) jesteś piękny! - rozpływała się Kora.

Ostatecznie w dzisiejszym odcinku wybrano aż 9 wykonawców, którzy przeszli do kolejnego etapu - pełna lista poniżej. Oglądaliście pierwszy odcinek Must Be The Music 7?

Zobacz: Kora do uczestników MBTM: "A idźcie w p***u!"

Must Be The Music 7 odc. 1 - do kolejnego etapu przechodzą:

Zespół Storo

Błażej Papiernik

Kamila Adamiec

Maja Kaszyca

Sarakina Balkan Band

Władysława Bąk

Paulina Czapla

Trio Sachiel

Zespół The Sixpounder

Zobacz także

Reklama

Gwiazdy i uczestnicy podczas finału Must Be The Music 6: