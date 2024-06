Koncepcja "hitu Netflixa" (filmu nastawionego na sukces kasowy) to jedno z ciekawszych wydarzeń na rynku kinowym ostatnich lat – streamer wypuścił mnóstwo wysokobudżetowych, gwiazdorskich filmów, które po premierze radzą sobie całkiem nieźle jeśli chodzi o oglądalność, ale nie pozostawiają trwałego śladu.

Reklama

Najnowszym filmem zaliczającym się do tej kategorii jest thriller science-fiction "Atlas", w którym Jennifer Lopez wciela się w Atlas Shepherda – zrzędliwą, dumnie aspołeczną analityczkę danych, niezwykle nieufną wobec sztucznej inteligencji. Cóż, taka postawa okazuje się problemem, gdy reszta jej zespołu zostaje zniszczona podczas misji schwytania „terrorysty AI” o imieniu Harlan (Simu Liu), nie pozostawiając jej innego wyjścia, jak tylko stawić czoła swoim uprzedzeniom i więzi – w przenośni i dosłownie – z robotem o imieniu Smith, który komunikuje się z nią z wnętrza gigantycznego kombinezonu pancernego.

Kiedy przygotowuje się do walki z Harlanem, dowiadujemy się, że został on stworzony przez jej matkę i wychowany jak brat, co doprowadziło do poważnej konfrontacji w ostatnim akcie.

Jeśli widziałeś film i potrzebujesz krótkiego podsumowania lub wyjaśnienia tego, co dzieje się w końcowych scenach filmu "Atlas", czytaj dalej!

Zobacz także: Gdzie kręcono „Emily w Paryżu”? Kompletny przewodnik po lokalizacji

Zobacz także

Zakończenie filmu "Atlas": W jaki sposób Atlas pokonuje Harlana?

Z desperacji – a częściowo ze względu na rosnącą dynamikę ze Smithem – Atlas akceptuje, że jedynym sposobem na pokonanie Harlana jest synchronizacja ze Smithem, co pozwala im współpracować w walce z robotami, które Harlan wysłał za nimi.

W końcu docierają do bazy Harlana i odkrywają, że ma on głowicę bojową, która może oznaczać katastrofę dla Ziemi. Wkrótce po ich przybyciu Harlan jest w stanie wykorzystać swoje umiejętności hakerskie, aby zamknąć Smitha, a następnie wyjaśnia Atlas, że chociaż nadal kocha ją jako swoją siostrę, nie ma innego wyjścia, jak tylko unicestwić ludzkość, biorąc pod uwagę zagrożenie, jakie według niego stwarza ten gatunek.

Zobacz także: „Biedne istoty”. Obsada nagrodzonego Oscarami filmu z Emmą Stone

Staje się również jasne, że Harlan od samego początku wywierał naciski i celowo zwabił Atlas do swojej posiadłości, aby mogła dostarczyć mu kody potrzebne do ominięcia ziemskich systemów bezpieczeństwa. Chociaż nie jest zadowolona, że się podporządkowuje, on torturuje ją, próbując zdobyć kody, zanim zostawi ją na śmierć.

W tym momencie sytuacja nie wygląda zbyt optymistycznie, ale właśnie w tej desperackiej chwili przełożony Atlasa, pułkownik Banks – który został wcześniej schwytany przez Harlana – budzi się i udostępnia jej swoje „połączenie neuronowe”, którego będzie mogła użyć do sprowadzić Smitha z powrotem.

Jedynym sposobem, w jaki to może zadziałać, jest osiągnięcie przez Smith i Atlas 100% synchronizacji, co wymaga od Atlas obnażenia wszystkich jej najgłębszych obaw i tajemnic, a w ten sposób poznajemy źródło jej nieufności do sztucznej inteligencji: była odpowiedzialna za przypadkowe przekazanie Harlanowi mocy, którą teraz dzierży, przeprogramowując go z powodu zazdrości, którą czuła, odkąd jej matka poświęciła mu więcej uwagi. Atlas udaje się osiągnąć synchronizację i rusza za Harlanem, a wraz ze Smithem udaje jej się dezaktywować i zniszczyć pocisk, za pomocą którego planuje zniszczyć Ziemię, zanim spróbuje uciec w kapsule ratunkowej, gdy baza Harlana zostaje podpalona.

Zanim będzie mogła uciec, ponownie staje twarzą w twarz z Harlanem i obaj zostają uwikłani w epicką bitwę, w wyniku której Atlas na krótko traci przytomność, tylko po to, by ostatecznie zwyciężyć i zabić Harlana.

Podczas walki Harlan dźga swój reaktor termojądrowy Smitha i zaczyna się wyłączać, wykorzystując swoje ostatnie rezerwy energii, aby zapewnić Atlasowi wystarczającą ilość tlenu, aby mogła uciec z powrotem na Ziemię.

W końcowych scenach widzimy, że Atlas jest zatrudniona jako strażnik z nowym towarzyszem-robotem – a kiedy wchodzi do środka, okazuje się, że ma ten sam głos co Smith i już wie o niej wszystko. Kiedy pyta o jego imię, on po prostu odpowiada „zgadnij”, co sugeruje, że ten robot jest w zasadzie odtworzeniem Smitha.

Zobacz także: Zwiastun serialu „Gwiezdne wojny: Akolita”. Premiera superprodukcji Disney+ już za moment

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek