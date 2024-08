Uwaga! Treść artykułu zawiera spoilery 4. sezonu „The Boys”.

Dramatyczne zakończenie 4. sezonu „The Boys” przygotowuje nas do tego, co możemy zobaczyć w piątej odsłonie, która będzie wielkim finałem całego serialu Amazon Prime Video.

Najnowszy sezon „The Boys” mocno namieszał pod koniec. W ostatnich odcinkach nie zabrakło politycznych intryg, zdrad, szokującej śmierci, a także romantycznego wątku.

Jak na razie nie wiemy, kiedy sezon 5. pojawi się na Amazon Prime Video. Do tego czasu widzowie będą snuli swoje teorie na temat tego, jak twórcy postanowią zakończyć całą historię Homelnadera, Butchera i Siódemki.

Niezależnie od tego, czy widziałeś finał i chcesz przypomnienia, czy po prostu chcesz wiedzieć, co się stało, czytaj dalej, aby dowiedzieć się wszystkiego o zakończeniu 4. sezonu The Boys – z pełnymi spoilerami.

Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące zakończenia 4. sezonu „The Boys”

Na początku finału 4. sezonu „The Boys” sytuacja wygląda dość ponuro dla prezydenta Roberta Singera, gdy zmieniający kształt superbohater próbował go zabić na zlecenie Sister Sage.

Przybrał postać Annie i przeniknął do The Boys, a nawet poprosił Hugh o rękę, na co ten się zgodził.

Jednak gdy Singer, The Boys i grupa ochroniarzy weszli do bunkra, Hugh zorientował się, że miał do czynienia z fałszywą wersją Annie.

Udało im się uciec, a prawdziwa Annie przybyła, by pokonać oszustkę. Dzięki temu Singer został uratowany. Jednak jego kariera polityczna nadal nie była w zbyt dobrym miejscu.

Co się stało z Victorią Neuman w 4. sezonie „The Boys”?

Na początku 4. sezonu Homelander ujawnił, że Victoria Neuman jest w programie telewizyjnym Petardy, co sprawiło, że zdała sobie sprawę, jak bardzo jest niebezpieczny. Próbując uratować swoją córkę Zoe, Victoria zadzwoniła do Hugh i zwróciła się o pomoc do The Boys.

Neuman przyszła do The Boys i poprosiła, by zapewnili ochronę jej i jej córce. W zamian za pomoc, dziewczyna obiecała, że razem z nimi obali Vought i Homelandera.

Jednak Victoria nie zdawała sobie sprawy z tego, przez co przeszedł Butcher. Gdy Ryan zaczął odwracać się od Homelandera, Grace skłoniła go, by odwiedził Butchera. W akcie desperacji powiedziała mu prawdę, że jego ojciec, Homelander jest potworem i że zgwałcił jego matkę.

Zdając sobie sprawę, że chcą spróbować zabić Homelandera, Ryan popchnął Grace, brutalnie ją zabijając. Następnie uciekł od Buthcera, który pod wpływem Joe, zdał sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie każdy superbbohater – nawet Ryan – stanowi dla świata.

Butcher wziął gen V, który dał mu specjalne moce i sprawił, że z jego klatki piersiowej wyrosły macki. Wrócił do The Boys i stwierdził, że nie będzie zawierał żadnych umów z Neuman. Hugh błagał go, ale było już za późno. Butcher użył swoich nowych mocy, by ogłuszyć Zoe, następnie zabił Victorię, rozrywając jej ciało.

Później Butcher wziął wiru od Frenchie’ego i zamierzał go uwolnić – nawet gdyby sam miał przez to zginąć.

Mogliśmy zobaczyć, że Zoe została umieszczona w Instytucie Red River. Spotkał ją los, przed którym matka przez cały czas starała się chronić dziewczynę.

Co się stało z Homelanderem w 4. sezonie „The Boys”?

Homelander sporządził listę wiernych mu superbohaterów, mając nadzieję, że wykorzysta ich do przejęcia kontroli po wykonaniu swojego planu. Oprócz tego postanowił zlikwidować każdego, kto poznał sekrety Siódemki. Pierwszą ofiarą miała być Ashley.

Ashely wzięła gen V. Gdy wypadły jej włosy, a głowa zaczęła pękać, nie wiedzieliśmy, co się z nią stanie. Wygląda na to, że jej los poznamy dopiero w 5. sezonie „The Boys”.

Gdy Homelander był przekonany, że plan się nie powiódł, Sister Sage przybyła, aby ujawnić, że tak się nie stało. Postanowiła, że część prawdy zachowa dla siebie.

Po śmierci Neuman Sage opublikowała wyrwany z kontekstu fragment filmu, na którym Singer mówi, że zlecił jej zabójstwo, po czym polityk został aresztowany. To pozostawiło lukę w amerykańskim systemie politycznym. Wprowadzono w życie poprawkę, według której następny w kolejce do prezydentury jest Przewodniczący Izby Reprezentantów. Ten jednak postanowił złożyć przysięgę wierności Homelanderowi.

Sage ostrzegła Homelandera, aby następnym razem jej słuchał. Powiedziała mu, żeby „przygotował się na fazę drugą”.

Na polecenie Homelandera Przewodniczący Izby Reprezentantów ogłosił stan wojenny i kazał wszystkim superbohaterom w całym kraju raportować bezpośrednio do Homelandera.

Przewodnicząc Siódemki ogłosił, że „idzie po Starlighters” i że „rozpoczyna się nowa era superbohaterów”.

Co się stało z Butcherem i The Boys?

Na koniec sezonu wszystko wydawało się stracone dla The Boys. Butcher miał wirus i był w trakcie misji, by uwolnić go i doprowadzić do zagłady superbohaterów na Ziemi. Tymczasem Homelander zaczął przejmować władzę w kraju.

The Boys się rozdzielili. Kimiko i Frenchie poszli w jedną stronę, Mother’s Milk w inną. Hugh oraz Annie zostali sami.

Wkrótce wszyscy wpadli w zasadzkę przygotowaną przez superbohaterów na rozkaz Homelandera i aresztowani. Love Sausage pokonał Mother’s Milk, Frenchie został zahipnotyzowany przez Cate Dunlap, Kimiko została złapana przez Sama Riordana, a Cindy pomogła złapać Hugh.

Starlight, która odzyskała wreszcie swoje moce, była jedyną, która uciekła.

Czy Frenchie i Kimiko zeszli się w finale 4. sezonu „The Boys”?

Po latach niepewności Frenchie i Kimiko, w końcu zostali parą. Oboje przypieczętowali swoją relację pocałunkiem na koniec 4. sezonu „The Boys”.

Karen Fukuyama tak skomentowała romantyczny moment, który widzowie mogli już zobaczyć w najnowszym sezonie: „Zrobiłam urocze, małe westchnienie, gdy to przeczytałam (przyp. red. – w scenariuszu)”. „Cały sezon zajęło dojście do tego punktu”, dodała.

„Ta relacja to szaleństwo, ponieważ stała się bardziej złożona i bardziej interesująca po drodze”, przekazał Capone w innym wywiadzie.

„Nie wiem, czy każda piękna przyjaźń musi ewoluować do pocałunku. To było dziwne, ale tak bardzo właściwe. To jest ten most, który przekraczasz w relacji, gdzie nic nie wróci do tego, jak było dla tej pary”, dodał.

Czy Soldier Boy wróci do „The Boys”?

Tak! W pewnym sensie…

Soldier Boy pojawił się na krótko na końcu finału 4. sezonu, gdy Homelander odpowiedzialny za rząd Stanów Zjednoczonych, dowiedział się, że ten przetrwał i był podtrzymywany w stanie śpiączki.

Gdy zobaczył ciało Soldier Boya, powiedział: „Chyba sobie, kur***a, żartujesz. Przez cały ten czas”.

