Uwaga! Treść artykułu zawiera spoilery serialu „Supacell”.

Wreszcie na Netfliksie pojawił się długo wyczekiwany serial „Supacell”. Niektórzy widzowie zdążyli już obejrzeć wszystkie odcinki i poznali dramatyczne zakończenie produkcji. W ostatniej części nie brakowało zwrotów akcji. Fani dostali kilka odpowiedzi na nurtujące pytania, ale furtka do sezonu 2. pozostaje otwarta.

Serial science-fiction, który pojawia się na naszych ekranach dzięki uprzejmości scenarzysty i reżysera Rapmana (znanego również jako Andrew Onwubolu), opowiada historię kochającej się pary Michaela (Tosin Cole) i Dionne (Adelayo Adedayo). Ich życie zostaje pogrążone w chaosie, gdy ten pierwszy nagle zyskuje zdolność podróżowania w czasie.

Sprawy jeszcze się pogarszają, gdy Michael dowiaduje się, że jego narzeczona jest skazana na przedwczesną śmierć, chyba że uda mu się wyśledzić cztery inne osoby posiadające supermoce i zjednoczyć ich przeciwko nieznanemu zagrożeniu.

Czy Michael ratuje Dionne i co jeszcze się wydarzy? Oto, co rozegrało się w finale pierwszego sezonu „Supacell”.

Czym jest Organizacja w „Supacell” i jak działają supermoce?

Organizacja jest operacją o charakterze wojskowym, działającą w bazie Ashington Estate.

Okolica na pierwszy rzut oka wygląda na opuszczoną i opanowaną przez gangi, handlarzy narkotyków i prostytutki, dzięki czemu członkowie organizacji mogą oni na co dzień funkcjonować niezauważeni.

W rzeczywistości grupa pod przewodnictwem Raya (Eddie Marsan) i Victorii (Siân Brooke) bada „Supacell”, mutację gen sierpowatokrwinkowego, który daje ludziom supermoce.

Moce aktywują się w niebezpiecznych sytuacjach lub w wyniku zbliżenia się do osób posiadających moce.

Jasmine, która ma moc uzdrawiania, została uwięziona w ich siedzibie, ponieważ jest przydatna Organizacji, co zmusza ją do używania swoich mocy do leczenia żołnierzy.

Kobieta zabita na początku pierwszego odcinka była mamą Tazera, a jej syn przez lata wierzył, że po prostu go zostawiła.

Wkrótce mają André (Eric Kofi Abrefa) – który jest super silny i piątą osobę, której Michael potrzebuje, aby ocalić Dionne – i rekrutują go jako jednego z kapturów, oferując mu pieniądze za sprowadzenie pozostałych. Ray mówi André, że są niebezpieczni i należy ich sprowadzić, aby kontrolowali swoje umiejętności, aby nie stanowili zagrożenia dla innych.

Wyjaśniamy zakończenie „Supacell”

Na początku szóstego odcinka Michael (Tosin Cole), który skacze w czasie, nadal próbuje wypełnić misję uratowania swojej narzeczonej Dionne (Adelayo Adedayo), wierząc, że jej śmierć 9 lipca zapoczątkuje koniec świata.

Trzy z czterech osób, których potrzebuje, są teraz z nim – superszybki handlarz narkotyków Rodney (Calvin Demba), super silna Sabrina (Nadine Mills) i bandyta z gangu Tazer (Josh Tedeku), który do tej pory wykorzystywał swoją niewidzialność głównie do dźgania ludzi.

Jest to szczególnie przydatne, gdy szukającym ich tajemniczym, skaczącym przez tunel czasoprzestrzenny stróżom w bluzach z kapturem udaje się osaczyć na terenie posiadłości.

Chociaż Michaelowi udaje się wydostać grupę w bezpieczne miejsce, jasne jest, że czas ucieka i muszą szybko znaleźć odpowiedzi.

Tymczasem Dionne wyrusza na własną misję dochodzeniową, szukając odpowiedzi na temat nagłych nowych zdolności Michaela i tego, dlaczego wydaje się to mieć związek z zaginionymi dziećmi w okolicy.

Próbując wyśledzić zaginioną dziewczynę o imieniu Jasmine, Dionne zaczyna zdawać sobie sprawę, że ona też mogła mieć moce – i dlatego zaginęła.

Wyjawiając tę informację rodzicom, potwierdzają jej podejrzenia, ale wahają się przed pójściem na policję, bo cóż, uwierzylibyście komukolwiek, kto by to powiedział?

Zamiast tego ojciec Jasmine błaga Dionne, aby bezpiecznie zabrała jego córkę z powrotem z Ashington Estate – przypinając ją do tego obszaru po podążaniu za lokalizatorem, który włożył do jej szkolnego plecaka.

W międzyczasie nasi czterej główni członkowie supacellu obmyślają plan, nie wiedząc, dlaczego André nigdy nie pojawił się na zaplanowanym spotkaniu, ale Tazer i Sabrina wkrótce kłócą się o potrzebę znalezienia przywódcy gangu Krazy'ego.

W pewnym momencie postać brata Tazera, szef Krazy, grozi, że zabije babcię młodzieńca, jeśli nie spotka go w A-Town – AKA Ashington Estate.

Sabrina też chce wyśledzić Krazy'ego, ponieważ spotyka się z jej siostrą Sharleen, a ona wierzy, że przetrzymuje ją w niewoli.

Michael również się tam wybiera, gdy słyszy, jak Dionne jest zaczepiana przez telefon. Jest zaskoczony, słysząc, że przeprowadza wszystkie te badania w nadziei, że uda mu się go odzyskać, obawiając się, że jego nowa moc sprawiła, że „znudził się” nią.

Po tak długim ukrywaniu swojego losu Michael w końcu mówi Dionne prawdę – że robi to wszystko, aby zapobiec jej śmierci.

Gdy zapada noc w Ashington Estate, grupa konfrontuje się z Krazym, a Dionne czeka w samochodzie. Emocje szybko rosną, a gdy zakapturzone postaci się schodzą, okazuje się, że Krazy jest także superkomórką, potrafiącą absorbować moce innych i samemu z nich korzystać.

Dochodzi do absolutnie brutalnej rozgrywki pomiędzy wszystkimi sprawującymi władzę, w wyniku której ginie kilka osób.

André pierwszego dnia w pracy jako zakapturzony wojownik ucieka przed naszymi czterema bohaterami, gdy zdaje sobie sprawę, jak skorumpowany jest Krazy, jeśli chodzi o moce.

Gdy walka osiąga punkt kulminacyjny, wydaje się, że nasz gang ma przewagę nad Krazym – ale jeden szybki błąd w ocenie kończy się śmiercią wszystkich naszych bohaterów z ręki bandyty.

Wykorzystując resztę swojej energii, Michael cofa czas i ratuje ich wszystkich, dźgając Krazy'ego do tego stopnia, że wróg umiera.

Ale jego chwila wybawienia ma swoją cenę – a Krazy'emu udaje się raz strzelić z pistoletu… prosto w przednią szybę samochodu, w którym znajduje się Dionne.

Niestety superbohater ma za mało energii, by po raz kolejny wykonać skok w czasie. Dociera do niego, że jego ukochana za chwilę umrze na jego oczach.

Jak kończy się „Supacell”?

Zdruzgotany stratą Dionne Michael znika – dopóki nie poprosi o spotkanie ze wszystkimi w nocnym klubie Onyx.

Na miejscu dowiadujemy się, że Spud, najlepszy kumpel Rodneya, który walczył o życie po pobiciu przez Krazy’ego, wyzdrowiał, ale Sharleen nadal jest zaginiona, syn André, AJ, jest przygotowywany na członka gangu, a Tazer chce odpowiedzi na pytanie, kto zabił matkę.

Michael mówi grupie, że wyrusza w przyszłość, aby znaleźć odpowiedzi i dąży do tego, aby każdy, kto go skrzywdził, zapłacił za to, co zrobił.

W międzyczasie w Organizacji odnaleziono Krazy'ego i przywrócono go do zdrowia - tylko po to, by Victoria go zabiła za to, że zawiódł ją w dotarciu do Michaela i gangu.

Kiedy odchodzą, ona chłodno informuje Raya, że też ją zawiódł… a teraz zamierzają zrobić wszystko po jej myśli, a my cierpliwie czekamy na wieści o sezonie 2. Oczywiście oficjalnie jeszcze twórcy nie dostali zielonego światła na kontynuację. Możemy się jednak spodziewać, że tak duże zainteresowanie serią sprawi, że prędzej czy później Rapman rozpocznie pracę nad nowymi odcinkami.

Serial „Supacell” jest już dostępny w całości na Netfliksie.

