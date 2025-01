Wybrałem najmocniejsze horrory ostatnich 25 lat. Te filmy nie dadzą wam spać

Jeśli jesteście fanami horrorów i co weekend planujecie sobie seans grozy, moja lista może wam się przydać w przygotowaniach do maratonu strachu. Znajdziecie na niej zarówno straszaki z początku lat 2000., jak i tytuły, które niedawno mogliśmy oglądać w kinach. Wybrałem 10 najmocniejszych horrorów ostatnich 25 lat. Opętania, czarownice, psychopatyczni, seryjni mordercy, kulty… każdy miłośnik przerażających historii powinien znaleźć coś dla siebie.

Wybrałem najmocniejsze horrory ostatnich 25 lat

„Uciekaj”, 2017

W ciągu ostatnich 25 lat nazwisko Jordana Peele’a pojawiało się wielokrotnie. To bez wątpienia jeden z najoryginalniejszych reżyserów horrorów, który wyniósł gatunek na wyższy poziom. Co ciekawe, wcześniej był komikiem. „Uciekaj” opowiada historię czarnoskórego chłopaka, Chrisa Washingtona. Razem ze swoją partnerką, Rose Armitage wybiera się w podróż, by po raz pierwszy spotkać się z jej rodzicami. Mężczyzna ma wątpliwości, czy potencjalni teściowie zaakceptują jego kolor skóry. Panująca na miejscu atmosfera wydaje się coraz bardziej napięta. W końcu odkrywa przerażającą prawdę o rodzinie swojej ukochanej. W rolach głównych wystąpili Daniel Kaluuya („Czarne lustro”), Allison Williams („M3GAN”), Bradley Whitford („Opowieść podręcznej”) oraz Catherine Keener („Amerykańska zbrodnia”).

Film dostępny na Prime Video, Max oraz SkyShowtime

„Późna noc z diabłem”, 2023

To film, który potwierdza, że horrory wciąż mogą być świeże zarówno pod względem treści, jak i formy. Jack Delroy od lat prowadzi popularny, amerykański talk show. Po śmierci jego żony produkcja ma coraz gorsze wyniki oglądalności, a Delroy robi, co może, by utrzymać się na powierzchni. Od zawsze marzył, by być numerem jeden w telewizji. Na specjalny odcinek z okazji Halloween zaprasza dziewczynkę, którą rzekomo opętał diabeł. Nie ma pojęcia, że sprowadził do studia wielkie zło. „Późna noc z diabłem” trzyma w napięciu do samego końca, a grający główną rolę David Dastmalchian jest wybitny („Labirynt”).

Film dostępny na Prime Video

„Hereditary. Dziedzictwo”, 2018

Ari Aster – podobnie jak Jordan Peele – również jest określany jako współczesny mistrz horroru. Jego pełnometrażowy debiut to z pewnością jeden z najstraszniejszych filmów, jakie mogliście zobaczyć w ciągu ostatnich 25 lat. Po śmierci babci, Grahamowie nie potrafi sobie poradzić. Szybko okazuje się, że nikt tak naprawdę nie znał seniorki. Wkrótce w dysfunkcyjnej rodzinie dochodzi do coraz bardziej niepokojących wydarzeń, a żałoba zmienia się w piekło. Sceny z filmu na długo zostają w pamięci po zakończeniu seansu. Show kradnie fenomenalna Toni Collette („Szósty zmysł”) w roli matki.

Film dostępny na Prime Video

„Dom osobliwości”, 2024

Choć historia może wydawać się prosta, do dawno nie widziałem tak dobrze zrealizowanego horroru. Niepodrabialny nastrój naprawdę wywołuje grozę. Po przeprowadzce do wielkiej, położonej z daleka od miasta posiadłości Dani Timmins często spędza noce sama. W tym czasie jej mąż pełni dyżury w szpitalu psychiatrycznym. Pewnego wieczoru pod drzwiami pojawia się tajemnicza postać ze szklanym okiem, która ostrzega kobietę przed niebezpieczeństwem. Dani zostaje brutalnie zamordowana tej nocy. Kto popełnił zbrodnię? Tę zagadkę stara się rozwiązać jej niewidoma siostra bliźniaczka, która twierdzi, że jest medium. Rok po tragedii odwiedza dom, w którym teraz jej szwagier mieszka z nową partnerką.

„Obecność”, 2013

Być może dzisiaj nie robi już tak dużego wrażenia, jak w momencie premiery, jednak to wciąż ważny horror ostatnich dekad. „Obecność” sprawiła, że temat opętania i egzorcyzmów nie tylko znów stał się modny, ale widzowie ponownie zaczęli traktować go poważnie. Po przeprowadzce na farmę na Rhode Island rodzina zaczyna doświadczać nadprzyrodzonych zdarzeń. Wreszcie prosi o pomoc znaną parę badaczy zjawisk paranormalnych. Lorraine i Ed przekonuje się, że dom rzeczywiście jest opętany przez tajemniczego demona. Nie wiedzą jeszcze, że to najstraszniejsza i najsilniejsza istota, z jaką się mierzyli. Patrick Wilson („Fargo”) i Vera Farmiga („Bates Motel”) stali się królami horroru.

Film dostępny na Prime Video, Netfliksie oraz Apple TV+

„Kod zła”, 2024

Jeden z zarówno najbardziej stylowych, jak i szalonych horrorów ostatnich lat. Czy spełnia tajemnicę najstraszniejszego filmu dekady? Musicie sami sprawdzić. Bez wątpienia jednak wciąga i trzyma w napięciu do samego końca. To opowieść o młodej agentce FBI, która rozpoczyna śledztwo w sprawie tajemniczego seryjnego mordercy, podpisującego się jako „Longlegs”. Przestępca w jakichś sposób zmusza mężczyzn, by ci mordowali swoje żony i dzieci. Na miejscu zbrodni zostawia zakodowane wiadomości. Z czasem agentka Lee Harker przekonuje się, że sprawa ma dla niej osobiste znaczenie. Ciekawostka: Film nakręcił Osgood Perkins, syn Anthony’ego Perkinsa znanego z roli Normana Batesa w „Psychozie”.

Film dostępny na Canal+ oraz Nowe Horyzonty VOD

„Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii”, 2015

I wreszcie czas na film Roberta Eggersa, trzeciego najbardziej rozpoznawalnego dzisiaj reżysera horrorów. W związku z różnicą poglądów uboga rodzina farmerów wyprowadza się z osady i buduje dom na skraju lasu. Pewnego dnia ich nowo narodzony syn znika. Do tajemniczego wydarzenia dochodzi podczas zabawy z najstarszą siostrą. Thomasin zamyka na moment oczy, a gdy je otwiera, dziecka już nie ma. William i Katherine obwiniają córkę. Z czasem natura zaczyna buntować się przeciwko nim. Podejrzewają, że ma to związek z czarownicą, która podobno żyje w pobliskim lesie.

Film dostępny na Max, Prime Video oraz SkyShowtime

„Sinister”, 2012

Ellison jest autorem poczytnych powieści kryminalnych. Pisarz razem z rodziną przeprowadza się do domu na przedmieściach. Na strychu znajduje stary karton z taśmami filmowymi. Kroniki poprzednich mieszkańców skrywają makabryczną tajemnicę. Ellison ogląda zapisy ich życia i śmierci. Powtarzające się od lat morderstwa budzą w nim coraz większe zainteresowanie. Autor próbuje zrozumieć, czy zbrodnie coś łączy. Okazuje się, że stoi za nimi zło, które jest zapisane na taśmach. Teraz zagraża także jego rodzinie.

Film dostępny na TVP VOD

„Dom nocny”, 2020

Owdowiała Beth dowiaduje się, że nie znała męża tak dobrze, jak myślała. Z czasem odkrywa kolejne mroczne sekrety niedawno zmarłego partnera, które skrywa zbudowany przez niego dom. Powoli kobieta zaczyna osuwać się w szaleństwo w posiadłości, która wydaje się być nawiedzona. Horror, który w niecodzienny sposób pokazuje żal, depresję oraz żałobę po stracie.

Film dostępny na Disney+

„Mów do mnie”, 2022

Grupa młodych przyjaciół spotyka się na imprezach, na których główną atrakcją nie jest alkohol czy narkotyki, ale specjalna, zabalsamowana dłoń. Demoniczny przedmiot pozwala na krótko przenieść się do zaświatów. Wystarczy chwycić ją i powiedzieć „mów do mnie”, by pozwolić przejąć swoje ciało przez demona na chwilę. Ważne jest, by połączenie nie trwało dłużej niż 90 sekund. Na jednej z imprez pewien chłopak łamie zasadę, a jego życie zmienia się w koszmar.

Film dostępny na Prime Video

