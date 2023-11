Dramatyczne chwile w "M jak miłość"! Jak informuje portal superseriale.se.pl już w 1421 odcinku serialu Magda (Anna Mucha) usłyszy wstrząsającą diagnozę, która będzie jednoznaczna: Magda nie może zajść w ciążę, bo ta może być niebezpieczna dla jej życia.

Bohaterka, w którą wciela się Anna Mucha, od jakiegoś czasu myśli tylko o tym, żeby urodzić dziecko. I choć wcześniejsze badania wskazywały na to, że jej największe marzenie może się spełnić, to teraz jej plany legną w gruzach. Magda będzie załamana. Czy jej serce to wytrzyma?

Magda zdecyduje się na dziecko?

W 1421 odcinku, który zostanie wyemitowany 18 lutego, Magda powie Kindze, że wciąż przyjmuje silne leki na wadę serca, które będzie chciała odstawić, żeby zajść w ciążę. Chodakowska po ostatnich badaniach jest pewna, że może zostać mamą - dlatego wybierze się do kardiologa, żeby dowiedzieć się, czy może już odstawić leki... Niestety, to co powie lekarz wstrząśnie Magdą, która z płaczem poinformuje Budzyńskiego, że przez swój stan zdrowia nie może mieć dziecka.

Byłam u lekarza... Powiedział, żebym sobie nie robiła nadziei...- powie zrozpaczona.

Czy serce Magdy to wytrzyma? A może Chodakowska będzie ryzykować własnym życiem, żeby jednak urodzić wymarzone dziecko? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

