M jak miłość odc. 1421

Aga (Ina Sobala) zdradzi za to Pawłowi (Rafał Mroczek), że jego wybranka... kupiła niedawno test ciążowy. Zduński zażąda od razu od Julki wyjaśnień. A dziewczyna rzuci w końcu, z goryczą w głosie:

- Nie jestem w ciąży... To był… fałszywy alarm. Co za szczęście. Mogłam wpakować się w związek z facetem, który mnie nie kocha!

- To nie tak, Julka… Przecież wiesz, jaka jesteś dla mnie ważna…

- „Ważna”? Widzisz, nawet teraz nie przechodzi ci to przez gardło... Chcę, żebyśmy ustalili sobie jedno. Wróciłam tu na prośbę Kingi, ale… jeśli będziesz mnie nachodził, to zrezygnuję z tej pracy, przysięgam!