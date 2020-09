Wraca "Stulecie winnych"! W nowym, trzecim sezonie zobaczymy dwie nowe gwiazdy! 

Wraca "Stulecie winnych". Aktorzy hitowego serialu Jedynki wrócili na plan. Ruszyły zdjęcia do trzeciego sezonu o historii zwykłych ludzi, którym przyszło żyć w niezwykłych czasach. Na planie pojawiły się dwie nowe gwiazdy - Urszula Grabowska oraz Magdalena Walach! Co się w nim wydarzy?

"Stulecie winnych" - co w trzecim sezonie?

W trzeciej odsłonie losów rodziny Winnych z podwarszawskiego Brwinowa, do głosu dochodzi nowe pokolenie. Chociaż w pierwszych kadrach obserwujemy przygotowania do ślubu Stanisława i Andzi, a ich spełniona i szczęśliwa miłość będzie nam towarzyszyć przez cały sezon, to akcja serialu będzie się toczyła wokół perypetii życiowych bliźniaczek Kasi i Basi, a także Ewy i małego Michała. Ich sukcesy i porażki obserwować będą zatroskani rodzice - Mania i Ryszard oraz Ania i Michał. Codzienne życie w trudnych czasach powojennych, umacniająca się władza ludowa, problemy z zaopatrzeniem i absurdy socjalizmu, dotykają rodzinę Winnych. Jednak pomimo tego Winni próbują żyć normalnie, budują nowe domy, witają na świecie dzieci, żegnają bliskich. Wielka historia i tym razem nie ominie Brwinowa. Bohaterowie będą świadkami i uczestnikami odwilży październikowej (1956 rok), strajków studenckich w marcu 1968 roku, wydarzeń w stoczni Gdańskiej w 1970 r. i w Ursusie w 1956 r. Niektórzy z nich zapłacą najwyższą cenę za pragnienie życia w wolnym kraju.

W pozostałych rolach znów zobaczymy m.in. Jana Wieczorkowskiego, Stefana Pawłowskiego, Barbarę Wypych, Kasię Kwiatkowską, Piotra Roguckiego, Lesława Żurka czy Aleksandra Janiczka. Jak dowiedział się „Fakt” - z serialem pożegnały się Karolina Bacia i Weronika Humaj, czyli bliźniaczki Anna i Mania. To właśnie w te role wcielą się Grabowska i Walach.

Damian Hornet/TVP

Czekacie na nowy sezon serialu? TVP nie zdradza jeszcze szczegółów dotyczących premiery.