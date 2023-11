Reklama

Z "Na dobre i na złe" znika również Wiktoria, czyli Kasia Dąbrowska! Dlaczego? Jak zdradziła nam aktorka, podczas jubileuszu serialu TVP 2, to zamierzony ruch scenarzystów. Lekarka musi poukładać swoje życie na nowo, naprawić relację z córką. Dlatego też opuszcza Leśną Górę. Jest do niej jednak mocno przywiązana... Kiedy więc wróci? Zobaczcie, co nam powiedziała na ten temat Kasia Dąbrowska!

Wiki znika z "Na dobre i na złe"!

Mat. prasowe

