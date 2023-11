Julia Wieniawa, Kasia Zielińska i Weronika Rosati - to trio już niebawem rozpali widzów! Co to za nowy projekt? Gdzie będziemy mogli zobaczyć razem te trzy aktorki? Zapytaliśmy o to Julkę Wieniawę, i choć była bardzo tajemnicza - zdradziła nam coś bardzo interesującego!

Reklama

Zobacz: Julia Wieniawa komentuje ślub Dody! To jak nazywa gwiazdę jest rozczulające!

Sami posłuchajcie, co powiedziała nam Julka Wieniawa! Już teraz wiemy kogo zagra i czy czuje się podobna do swojej bohaterki. Posłuchajcie!

Zobacz też: Julka Wieniawa w kombinezonie za 109 złotych! Wiemy, gdzie go kupić!

Kiedy zobaczymy nowy serial z Wieniawą?

Na razie wiemy, że pilotażowy odcinek nowego serialu z Zielińską, Rosati i Wieniawą zostanie oddany pod surową ocenę dyrekcji. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany, nowy serial trafi na antenę już we wrześniu 2018!

Zobacz: POJEDYNEK: Wieniawa i Rozenek-Majdan w niemal identycznych sukienkach!

Gdzie będziemy mogli zobaczyć Julkę?

ONS.pl

Reklama

Julia Wieniawa opowiedziała nam o nowej roli.