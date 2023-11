2 z 5

Julia Wieniawa, Weronika Rosati i Katarzyna Zielińska zagrają razem w nowym serialu Polsatu? Jeśli pierwszy odcinek produkcji spodoba się w Polsacie, aktorki dostaną swój nowy serial. Główną rolę w produkcji ma zagrać Julia Wieniawa, która wcześniej występowała już w produkcjach Polsatu. Aktorka wystąpiła w serialu "W rytmie serca" i wraz z Antkiem Królikowskim pojawiła się w show „The Story of My Life”.