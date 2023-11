Reklama

Julita i Józek z "Barw Szczęścia" to para idealna! Kilka dni temu Kasia Sawczuk zdradziła nam, że nie wie co musiałoby się wydarzyć, aby tych dwoje nie było razem. Zapytany przez reporterkę Patry.pl o dalsze losy zakochanych Patryk Pniewski potwierdził tylko słowa koleżanki. Młody aktor dodał jeszcze, że w życiu Julity i Józka nastąpią wielkie zmiany! Czy para w końcu doczeka się potomstwa? Zobaczcie, co powiedział nam aktor!

Czy grany przez Patryka Pniewskiego Józek zostanie ojcem?