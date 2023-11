Reklama

No to będzie się działo w „Barwach szczęścia”! Kasia Sawczuk zdradziła przed kamerą Party.pl jak potoczą się dalsze losy związku Julity i Józka! Jak nam powiedziała młoda aktorka, będzie to bardzo udana relacja, a życie serialowej pary przewróci się do góry nogami! Co to oznacza? Zobaczcie, co Sawczuk wyznała naszej dziennikarce! Padło pytanie o dziecko…

Kasia Sawczuk jest jedną z najpopularniejszych gwiazd serialu "Barwy szczęścia".

