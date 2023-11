1 z 4

O serialu "Wielkie kłamstewka" zrobiło się głośno jeszcze przed premierą 1. sezonu w 2017, a to za sprawą gwiazdorskiej obsady. Już dawno na planie serialu nie spotkało się tak wiele sław, jak to było w przypadku "Big Little Lies". W obsadzie serialu znaleźli się: Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Alexander Skarsgard, Laura Dern czy Adam Scott. Krytycy docenili grę aktorską w serialu, bowiem podczas Złotych Globów triumfowali Kidman, Dern i Skarsgard, a nominacje dostały Witherspoon i Woodley. W 2. sezonie do obsady dołącza Meryl Streep, której gra zapewne również zostanie doceniona przez krytyków. Kogo zagra?

