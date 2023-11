Za nami największa gala filmowa! Na Oscarach 2018 pojawiła się Jodie Foster, która u boku Jennifer Lawrence miała wręczyć statuetkę dla najlepszej aktorki. Wszystkich zdziwiło to, że na scenie stawiła się o kulach. Kiedy Lawrence zapytała się Foster, co się stało, ta odpowiedziała bez namysłu:

- Streep! I Tonya'ed me - powiedziała Foster i nawiązała przy okazji do filmu, który również był nominowany do Oscarów "I, Tonya" i incydentu, w którym znanej łyżwiarce figurowej zostaje złamana noga (oskarżona o to została Tonya Harding). - Nie, to nie jest fajne. Wiesz, mnie też raz podłożyła nogę - zażartowała przy okazji Lawrence (chodzi o upadek Jennifer ze schodów na Oscarach w 2013 roku).

Kiedy Meryl Streep usłyszała to co powiedziały Foster i Lawrence, nie mogła przestać się śmiać. Sami zobaczcie jak zareagowała tutaj:

Oczywiście to wszystko to był żart. Znamy prawdziwy powód, dlaczego Foster pojawiła się na gali Oscarów o kulach. Menadżer Jodie Foster w rozmowie z magazynem "The Hollywood Reporter" powiedział, że aktorka podczas urlopu miała wypadek na nartach.

Oscary 2018, kto dostał statuetkę?

Przypomnijmy, kto dostał statuetki w tym roku:

Amerykańska Akademia Filmowa najlepszym filmemostatniego roku uznała "Kształt wody" (“The Shape of Water”) w reżyserii Guillermo del Toro. On sam zaś został wybrany najlepszym reżyserem.

Najlepszym aktorem wybrano Garego Oldmana za rolę Winstona Churchilla w filmie "Czas mroku" (“Darkest Hour”)

Najlepszą aktorką została Frances McDormand za rolę w "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri").

Najlepszy aktor w roli drugoplanowej - Sam Rockwell, "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

Najlepsza aktorka w roli drugoplanowej - Allison Janney, “I, Tonya”

Najlepszy scenariusz - “Get Out”

Najlepszy film zagraniczny - “A Fantastic Woman”

Efekty wizualne - “Blade Runner 2049”

Najlepszy montaż - “Dunkierka”

Najlepsze zdjęcia - "Blade Runner 2049"

Najlepsza piosenka - “Remember Me” z “Coco”

Szansę na statuetkę w kategorii Najlepszy film animowany miała polska producja "Twój Vincent". Nagrodę zdobyła jednak propozycja Pixara - “Coco”.

Meryl Streep

East News

Jennifer Lawrence

East News

Jodie Foster i Jennifer Lawrence

