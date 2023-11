Co nastolatkowie wiedzą o seksie? To pytanie w czasach, gdy młodzież nie wyobraża sobie dnia bez internetu, wydaje się być bardzo nieodpowiednie. A jednak, gdy w ubiegłym roku Anja Rubik wydała książkę na temat seksu, ta szybko okazała się bestsellerem. Nie inaczej jest jeśli chodzi o seriale poruszające tę tematykę wśród młodzieży. Serial "Sex Education" podbił miliony serc na całym świecie. Platforma Netflix już zapowiedziała drugi sezon. Kiedy go zobaczymy?

"Sex Education" drugi sezon

Jeśli jeszcze nie widziałeś serialu "Sex Education", to szybko musisz go nadrobić! Historia Otisa Thompsona, który udziela porad seksualnych, choć w tej sferze sam ma małe doświadczenie, jest hitem na platformie Netflix. Zagubiony nastolatek swoją wiedzę czerpie od matki, seksuolożki. Dla niej żaden temat tabu nie istnieje. Jednak czy wychowanie w otwartym domu, który pełen jest gadżetów seksualnych i kochanków matki, dobrze wpływa na głównego bohatera?

Nie chcemy zdradzać szczegółów, ale w pierwszym sezonie naprawdę wiele się działo! Scenarzyści nie tylko pokazali problemy miłosne między dziewczyną a chłopakiem, ale skupili się także na związkach tej samej płci. Jaki wiek jest odpowiedni na stracenie dziewictwa? A może z seksem nie trzeba się spieszyć? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w "Sex Education".

Pierwszy odcinek serialu został pokazany w styczniu. "Sex Education" błyskawicznie zyskało sympatię widzów. Do tego stopnia, że w pierwszym miesiącu serial obejrzano w 40 mln domów! Platforma Netflix już odpowiedziała na prośby fanów i zapowiedziała drugi sezon. Zdjęcia do kolejnej części rozpoczną się wiosną na terenie Wielkiej Brytanii.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie przyjdzie nam oglądać 2. sezon. Jednak my mamy nadzieję, że już pod koniec roku!

Powstanie 2. sezon "Sex Education"

EastNews

Czy Otis wciąż będzie udzielał porad?

EastNews

