Wielki powrót Patricii Kazadi! Gwiazda zagrała w "Komisarz Mama"! W jaką rolę się wcieliła?

"Komisarz mama" to najnowsza propozycja Polsatu na środowe wieczory. Serial będzie miał tematykę kryminalną, a w główną postać wcieli się Paulina Chruściel. To właśnie ona będzie głową licznego zespołu, który będzie walczył o sprawiedliwość. Poznajcie bohaterów serialu! "Komisarz mama" kto wcieli się w głównych bohaterów? Bohaterowie będą mieli niemało problemów do rozwiązania. Zespół do zadań specjalnych będzie składał się z samych specjalistów. Razem tworzą skuteczny team, jednak każdy z nich z osobna to zupełnie inny charakter. Jak sobie poradzą w codziennych zadaniach, kto z nich najbardziej namiesza, a kto wprowadzi wątek miłosny? Poznajcie bohaterów serialu "Komisarz mama" - od 3 marca o 21.05 na Polsacie! Główna bohaterka komisarz Maria Matejko, w której rolę wcieli się Paulina Chruściel. Piękna, pewna siebie komisarz, która rozstała się z mężem i po 10 latach przerwy wraca do pracy w Wydziale Kryminalnym. Jako matka czwórki dzieci musi jednocześnie radzić sobie z problemami wychowawczymi i nową zawodową rzeczywistością. To wyjątkowo złożona osobowość. Choć bardzo emocjonalna, trudno ją wyprowadzić z równowagi. Na złośliwości reaguje spokojem i pełnym ciepła uśmiechem. Silna, ale jednocześnie wrażliwa i empatyczna. Podczas rozwiązywania kryminalnych zagadek pokazuje swój niesamowity talent, ogromną inteligencję i doskonałą intuicję. W domu jest matką próbującą zapanować nad chaosem i czworgiem dzieci, a na randkach czarującą kobietą! Anna Dereszowska – inspektor Patrycja Madalińska Zasadnicza, pewna siebie i wymagająca szefowa. Zawsze z idealnie ułożoną fryzurą i podkreślonymi ustami. Rzadko pozwala sobie na uśmiech. Perfekcjonistka, która zupełnie...