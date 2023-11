Rosati zrezygnuje z gry w "Diagnozie"? Wiemy już co planuje ciężarna aktorka!

2 z 5

Postać grana przez Weronikę Rosati miała mieć kluczowe znacznie dla wątku rozgrywającego się pomiędzy Anną Leśniewską (Maja Ostaszewska) a doktorem Wolskim (Maciej Zakościelny). Beata miała odbić Annie Wolskiego. Jednak tak się nie stanie. Choć scenarzyści mieli zaproponować Weronice Rosati, że na nią poczekają nawet do połowy sezonu, to aktorka nie była zainteresowana - pisze "Fakt". Weronika po urodzeniu dziecka chce się poświęcić maluszkowi i na razie nie wiadomo, kiedy planuje powrót do pracy zawodowej.