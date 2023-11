3 listopada na antenie Canal+ zadebiutuje nowy serial w reżyserii Łukasza Palkowskiego. Pierwszy odcinek "Żmijowiska" zostanie pokazany w paśmie odkodowanym. Serial oparto na prozie Wojciecha Chmielarza pod tym samym tytułem. W produkcji zobaczymy znane gwiazdy polskiego kina, w tym między innymi Cezarego Pazurę, Pawła Domagałę czy też Piotra Stramowskiego.

Mieliśmy okazję zobaczyć dwa pierwsze odcinki "Żmijowiska". Czy warto obejrzeć nowy serial Canal+? O tym przeczytacie poniżej!

Recenzja serialu Canal+ "Żmijowisko"

Ten, kto przeczytał książkę Wojciecha Chmielarza wie, że historia w niej przedstawiona kończy się w zaskakujący sposób. Czy warto zatem obejrzeć serial, jeśli wiemy już, kto zabił? Odpowiedź brzmi: TAK. Łukasz Palkowski wraz z ekipą zadbali bowiem o to, aby ekranowa wersja "Żmijowiska" również trzymała w napięciu.

Na uwagę zasługuje tu przede wszystkim genialny dobór aktorów, którzy wcielają się w główne role. Według nas show skradł niezastąpiony Cezary Pazura, odtwórca roli Kajetana Rybaka - bezwzględnego biznesmena, którego rodzina - mówiąc delikatnie - jest w rozsypce. Aktor w doskonały sposób oddał charakter tej postaci. Dodał mu jednak coś od siebie. Charakterystyczne poczucie humoru. Publiczność zgromadzona na premierze "Żmijowiska", która odbyła się 29 października w warszawskim kinie Luna, co jakiś czas nagradzała go za to oklaskami.

Kolejnym aktorem, który doskonale został dobrany do odtwarzanej przez siebie roli, jest Piotr Stramowski, który wcielił się w postać Roberta - bufona, karierowicza i tzw. "bywalca". Jego paliwem napędowym są piękne kobiety, seks bez zobowiązań oraz drogie i szybkie samochody. Piotr Stramowski genialnie odnalazł się w tej roli. Sprawił, że trudno polubić kreowaną przez niego postać. I jest to zdecydowanie komplement!

Należy także wspomnieć o reprezentantach młodego pokolenia. Kamila Urzędowska (Sabina) oraz Stanisław Cywka (Damian) doskonale odnaleźli się w powierzonych im rolach. Kamila w świetny sposób oddała mroczną naturę zbuntowanej nastolatki, która owinęła sobie wokół palca prostego i nieco wycofanego kolegę z klasy. W niektórych scenach sprawiała, że aż ciarki przechodziły człowiekowi po plecach!

Na uwagę zasługują także piękne zdjęcia. Serial był bowiem realizowany na Mazurach. Ekipie udało się uchwycić wyjątkowość tamtych rejonów. Zdjęcia z lotu ptaka zapierają dech w piersiach!

O czym opowiada serial "Żmijowisko"?

Tytułowe Żmijowisko to gospodarstwo agroturystyczne prowadzone przez Joannę (Marta Malikowska) oraz jej męża Krzyśka (Wojciech Zieliński). Pewnego lata dochodzi tam do tragedii. W niewyjaśnionych okolicznościach znika córka gości pensjonatu. Rok później na miejsce przybywa ojciec dziewczyny, Arek (Paweł Domagała). Mężczyzna, którego małżeństwo rozpadło się przez tę tragedię, próbuje wyjaśnić zagadkowe zniknięcie Ady (Hanna Koczewska). Tropy, na które wpadnie, nie ułatwią sprawy....

Premiera serialu "Żmijowisko" już 3 listopada o godzinie 21:30 na antenie Canal+! Obejrzycie?

W główną rolę wcielił się Paweł Domagała. Aktor napisał także piosenkę promującą "Żmijowisko"

Piotr Stramowski wypadł fenomenalnie w roli zarozumiałego biznesmena, Roberta

