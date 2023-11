Od kilku tygodni stacja Canal+ informowała widzów, że już jesienią na jej antenie pojawi się nowy serial z iście gwiazdorską obsadą. Jednak do tej pory nieznana była oficjalna data premiery "Żmijowiska" w reżyserii Łukasza Palkowskiego. Teraz wszystko stało się jasne! Zobaczcie, kiedy "Żmijowisko" zadebiutuje na antenie Canal+.

O czym jest serial "Żmijowisko"?

Jak już wspomnieliśmy, w serialu "Żmijowisko" pojawią się największe polskie gwiazdy. W głównych rolach zobaczymy między innymi Pawła Domagałę (Arek), Piotra Stramowskiego (Robert), Agnieszkę Żulewską (Kamila) czy też Cezarego Pazurę (Kajetan Rybak). Serial został oparty na powieści Wojciecha Chmielarza pod tym samym tytułem.

Bohaterów "Żmijowiska" poznajemy, gdy przyjeżdżają do malowniczo położonego gospodarstwa agroturystycznego. Kamila co roku spotyka się tam z paczką swoich przyjaciół ze studiów. Towarzyszy jej mąż, z którym żyje w napiętych relacjach, oraz dwójka ich dzieci. Pewnego wieczoru ich nastoletnia córka Ada znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Rok później Arek zjawia się w tym samym miejscu, aby szukać jej śladów. Do czego go doprowadzą?

Kiedy premiera serialu Canal+ "Żmijowisko"?

Do tej pory trzymano w tajemnicy dokładną datę premiery nowej produkcji Canal+. Jednak teraz wiadomo, że "Żmijowisko" będzie można obejrzeć już od 3 listopada. Wygląda na to, że serial jest skazany na sukces - bestsellerem była powieść Chmielarza, Palkowski to reżyser słynnego hitu "Bogowie" i serialu "Belfer", a Domagała i Stramowski w naprawdę mocne nazwiska w obsadzie. Czekamy na ten film! (nawet ci co czytali książkę i znają finał:)

W głównej roli zobaczymy Pawła Domagałę, który wraz ze swoją żoną Zuzanną Grabowską napisał także specjalną piosenkę promującą ten serial

