Waldemar Kasta dołączył do obsady serialu "Pierwsza miłość". Raper wcieli się w postać Adama Wereszki ochroniarza Teda (Sindre Sandemo). To typowy czarny charakter - nie boi się strzelać, porywać, a nawet zabijać. Dla swojego szefa (Teda) jest w stanie zrobić wszystko. O czym przekona się na właśnie skórze Jowita (Joanna Opozda). To właśnie Adam będzie pomagał Tedowi jej w porwaniu i przetrzymywaniu. Czy jednak stanie jej się krzywda przekonamy się już wkrótce. Wątek z Waldkiem Kastą na antenie Telewizji Polsat od 26 kwietnia (2286 odcinek).

A jak o swoim bohaterze mówi Kasta?

W Pierwszej miłości jestem Adamem Wereszko. To postać, która wraz z Tedem, swoim szefem, przybyła z Ameryki. Wereszko to człowiek, który został wyciągnięty z głębokiego alkoholizmu i narkomanii przez swojego szefa, Teda. On mnie uratował i od tego czasu służę mu wiernie. Jestem gotów zrobić wszystko co zostanie mi zlecone przez niego. Mam nadzieję, że mój wątek będzie się rozwijał w srerialu - mówi raper Kasta.

Kim jest Waldemar Kasta? To znany raper i osobowość telewizyjna. Popularność zdobył w latach 90. m.in. za sprawą piosenek "Peryferie" i "1 2 3". Łatwiej by było wymienić czego Kasta nie robił w swoim życiu. Prowadził gale bokserskie w Wielkiej Brytanii, miał swój program w MTV. Teraz zagra w serialu. A pamiętacie jego hity?

Teraz Kasta wygląda tak i gra w Pierwszej Miłości.

Gosia Stasiewicz

Czy wątek z Kastą w serialu będzie rozwijany?

Kasta niedawno nagrał też utwór z Cleo