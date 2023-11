Reklama

Fani seriali dobrze wiedzą, że producenci uwielbiają niszczyć miłosną sielankę bohaterów. Tak będzie też tym razem. Gdy "W rytmie serca" Adam (Mateusz Damięcki) zamieszka z Marią (Barbra Kurdej-Szatan) dowie się, że jego była partnerka jest w ciąży! Weronika (Maria Dębska) postanowi urodzić dziecko - a kto okaże się ojcem?

W 24 odcinku "W rytmie serca" (emisja w niedzielę 6.05.2018 o godzinie 20 w Polsacie) Żmuda będzie szczęśliwy u boku Marii, ale wtedy wszystko runie jak domek z kart. Maria poinformuje go, że spodziewa się dziecka i będzie pewna, że to właśnie on jest ojcem!

- To ja jestem ojcem?

- Tak. Nie ma wątpliwości... Adam, ja nie wiedziałam, ale... Już chcę tego dziecka. To będzie trudne, ale chcę - powie pewnym tonem policjantka.

Czy Adam zostawi Marię, żeby wychować dziecko z Weroniką? A może to Siedlecki (Antoni Pawlicki) okaże się ojcem? To przecież on pocieszał Weronikę po rozstaniu z lekarzem.

Adam nie będzie miał pewności, że to on jest ojcem dziecka.

Żmuda ułoży sobie życie u boku Marii, czy wróci do Weroniki?