Artur za wszelką cenę próbuje zemścić się na Izie i Marcinie za to, że przez nich trafił do więzienia, a potem do szpitala psychiatrycznego. W 1445. odcinku „M jak miłość”, który obejrzymy już 14 maja, Lewińska wpadnie w zasadzkę zastawioną przez Skalskiego. Kobieta przekonana, że Marcin przygotował dla niej niespodziankę wsiądzie do podstawionego przez Artura samochodu.

Reklama

Czy Izie uda się uciec od psychopaty Artura?

Artur ma plan jak zemścić się na Izie i będzie na prostej drodze, aby go zrealizować. Iza wsiądzie do samochodu, czekającego na nią pod domem, myśląc, że to walentynkowa niespodzianka. Wcześniej odbierze telefon, że będzie czekała na nią limuzyna. Kobieta będzie pewna, że to prezent od Marcina. Niestety to zasadzka!

Podczas podróży Iza zorientuje się, że wcale nie jedzie na romantyczne spotkanie z ukochanym. Wpadnie w panikę, kiedy dowie się, że to pułapka zastawiona przez Artura i zacznie obawiać się o swoje życie! Czy po raz kolejny ucieknie przed Skalskim? A może tym razem psychopata zrealizuje do końca swój plan? Dowiemy się już wkrótce!

Zobacz także: Iza i Marcin wyjadą z Polski, aby uciec przed Arturem. Psychopata w "M jak miłość" będzie chciał uwięzić Lewińską?!

Czy Iza i Marcin w końcu będą mogli żyć bez strachu przez Arturem?

Instagram