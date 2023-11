-Najpierw były kwiaty na wycieraczce… Maile, sms-y, wyznania miłości… On tylko czeka na okazję. Ja to wiem, czuję… Nie wiem tylko, kiedy to się stanie, kiedy mnie w końcu dorwie!(…) Dziś dostałam kolejną wiadomość… Napisał, że nadal mnie kocha i będzie kochał, aż do mojej śmierci… Jak to możliwe, że siedzi, ma wyrok i nadal mnie nęka?!