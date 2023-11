W 1470 odcinku „M jak miłość” znów zobaczymy dramatyczne wydarzenia. Tym razem to życie Uli będzie zagrożone! Bartek wyjechał z Grabiny, chcąc uchronić siebie i żonę przed dawnym szefem, który właśnie wyszedł z więzienia. Jednak jego plan nie do końca się uda. Grzelak od razu po opuszczeniu bram więzienia pojedzie do Siedliska, a Ula nie wiedząc jakim jest zagrożeniem, ugości go jak kolejnego klienta pensjonatu. Lisiecka w końcu zostanie zaatakowana przez bandytę i uda jej się uciec. Za to Janek z tej bójki nie wyjdzie cało!

Grzelak zaatakuje Ulę w lesie!

Niebezpieczny bandyta wykorzystał fakt, że Ula go nie zna i podał się za nowego gościa pensjonatu, który Lisiecka prowadzi. Jednak w końcu Ula zorientuje się kim jest i wtedy zostanie zaatakowana przez bandytę w lesie. Zamiast rzucić się do ucieczki zacznie walczyć z napastnikiem. Przerażona kobieta będzie duszona, a kiedy Grzelak wyceluje w nią broń z pomocą zjawi się Janek. To on przyjmie na siebie kulkę przeznaczoną dla Uli i otrze się o śmierć! Czy wyjdzie z tego cało?

Postrzelonego policjanta pogotowie zabierze do szpitala, a przy jego łóżku niemal bez przerwy będzie czuwała Ula. Bartek, który dowie się o strzelaninie w lesie wróci do Grabiny, ale kiedy zobaczy żonę przy łóżku Janka, zdecyduje, że to koniec jego małżeństwa. Przy łóżku nieprzytomnego policjanta poprosi Ulę i rozwód.

Czy Lisiecka zdecyduje się walczyć o małżeństwo? A może wybierze Janka?

