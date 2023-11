Związek Uli i Bartka od samego początku był bardzo burzliwy. Ślub miał dać parze stabilizację, ale dziewczyna nadal nie potrafi zapomnieć o Janku, a teraz jeszcze dawna przeszłość Lisieckiego wróci i zagrozi całej trójce. W 1471 odcinku „M jak miłość”, który zobaczymy 19 listopada rozegrają się dramatyczne sceny! Bartek postanowi się rozwieść z żona, a Janek będzie walczył o życie po tym jak uwolni Ulę z rąk bandyty!

Bartek rozwiedzie się z Ulą?

Bartek po tym, jak dowiedział się, że jego były szef wyszedł z więzienia zdecydował się wyjechać z Grabiny. Uzna, że w ten sposób uda mu się ochronić siebie i Ulę przed zemstą niebezpiecznego bandyty. Nic bardziej mylnego! Ten wyjazd jedynie sprawi, że jego małżeństwo zacznie się rozpadać. Ula, mimo że próbuje wytrwać przy mężu, nie radzi sobie z uczuciami do Janka, a kiedy policjant narazi własne życie, aby uratować ją przed atakiem Grzelaka, to ona nie opuści go nawet na krok. Nie tylko będzie odwiedzała w szpitalu byłego narzeczonego, ale spędzi przy łóżku walczącego o życie policjanta każdą wolną chwilę.

Kiedy Bartek dowie się, jak jego żona wspiera dawnego kochanka zda sobie sprawę, że Ula nigdy nie przestała kochać Janka. To wtedy powie, że chce rozwodu! Co więcej zrobi to przy łóżku rannego policjanta.

Czy Ula zdecyduje się walczyć o Bartka i posłucha rad babci Basi? A może w końcu sama zrozumie, że nie powinna była nigdy zrywać zaręczyn z policjantem?

