Związek Uli (Iga Krefft) i Bartka (Arkadiusz Smoleński) od samego początku wzbudzał sporo emocji wśród fanów "M jak miłość". To właśnie dla brata Andrzejka (Tomasz Oświeciński), Ula zerwała z Jankiem (Tomas Kollarik). Policjant bardzo długo nie mógł poradzić sobie z rozstaniem i do tej pory cierpi widząc byłą narzeczoną u boku Bartka. Ostatnio okazało się, że związek Uli i Bartka jest na tyle poważny, że zakochani podjęli decyzję o ślubie. Teraz para przygotowuje się do uroczystości, ale jak informuje magazyn "Świat seriali" ich ślub stoi pod wielkim znakiem zapytania! Dlaczego?

Reklama

Zobaczcie, co wydarzy się w nowych odcinkach "M jak miłość"!