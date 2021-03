"M jak miłość" : Ula okłamie całą rodzinę! Dziewczyna przyjmie szokującą ofertę pracy. Prawda wyjdzie na jaw?

Ula i Bartek w "M jak miłość" przechodzą jeden z najtrudniejszych momentów w ich życiu. Para straciła wszystko, co mieli i wstydząc się prosić rodzinę o pomoc zdecydowali się wyjechać do Warszawy i tu zacząć wszystko od nowa. Niestety ta zmiana wcale nie zakończy złej passy! Szybko okaże się, że nie mogą znaleźć pracy tak szybko jak sądzili i Ula zdecyduje się przyjąć zaskakującą ofertę, o której nie powie nikomu! Co takiego będzie robiła Ula, że wstydzi się do tego przyznać?

Ula w "M jak miłość" okłamie całą rodzinę!

W 1572 odcinku "M jak miłość", który na antenie TVP2 widzowie zobaczą już 8 marca okaże się czym aktualnie zajmuje się Ula. Załamana Lisiecka długo nie mogła znaleźć pracy w stolicy i ostatecznie zdecydowała się przyjąć propozycję, której jeszcze niedawno nie brałaby nawet pod uwagę. Dziewczyna tęskni za swoim dawnym życiem w siedlisku, ale nie zamierza się załamywać i zdecydowała się zatrudnić przy... roznoszeniu ulotek przed jednym z banków. To jeszcze nie wszystko! Ula musi być przebrana za gigantyczną pandę. Dziewczyna będzie wstydziła się swojej pracy i rodzinie powie, że udało jej się dostać etat "w banku".

Ula będzie przekonana, że uda jej się ukryć prawdę, ale szybko okaże się, jak bardzo się myliła. To Marysia Rogowska odkryje jej sekret i zdecyduje jej się pomóc:

Twoja nowa praca to… naprawdę pilnie strzeżona tajemnica! - powie wprost Marysia na widok Uli.

Lisiecka będzie chciała wytłumaczyć się i powie wprost, że nie jest dumna z tej pracy, ale musi przecież zarabiać:

Nie było się czym chwalić, ale z drugiej strony… płacą mi, żebym przez parę godzin dziennie trochę się powygłupiała. To jeszcze nie jest najgorsza fucha na świecie...

Uli uda się szybko zmienić pracę? A może to nie koniec problemów w jej życiu!

fot. MTL Maxfilm

Ula nie chciała, aby ktokolwiek dowiedział się o jej nowej pracy. Jeszcze niedawno była właścicielką siedliska, a teraz rozdaje ulotki.

fot. MTL Maxfilm

To Marysia Rogowska zdecyduje się pomóc Uli, która wstydzi się prosić kogokolwiek o pomoc!