Mikołaj Roznerski odchodzi z "M jak miłość" do innego serialu? Jest odpowiedź aktora!

Mikołaj Roznerski opublikował na swoim profilu w mediach społecznościowych zdjęcie z planu "Na dobre i na złe" i tym samym zdradził, że dołączy do obsady serialu. Co z "M jak miłość"? Czy to oznacza, że aktor odejdzie z hitu TVP2? Jak dalej potoczą się losy Izy i Marcina z "Emki"?

Gwiazdor odpowiedział na pytania zaniepokojonych fanów.

Mikołaj Roznerski odchodzi z "M jak miłość"?

Bohater grany przez Mikołaja Roznerskiego w "M jak miłość" stał się jedną z głównych postaci, a jego historię miłości do Izy śledzą miliony widzów. Ostatnio para przechodzi poważny kryzys i po raz kolejny zawiśnie nad nimi widmo rozstania. Tymczasem, gdy fani serialu czekają na wyjaśnienie tego wątku, Mikołaj Roznerski publikuje na Instagramie zdjęcie z planu "Na dobre i na złe", gdzie... wcieli się w rolę policjanta.

Nową rolę aktora skomentowała koleżanka z "M jak miłość" Ilona Janyst:

Świetnie, czyli Marcin porzuci Izę i dzieci i wyjedzie do Leśnej Góry, a Aneta jak zwykle będzie musiała to wszystko składać do kupy. Miej litość, człowieku!" - żartuje w komentarzu serialowa Aneta.

Fani "M jak miłość" poważnie zaniepokoili się, czy Mikołaj Roznerski rzeczywiście może przejść do innego serialu:

To prawda, ze Pan odchodzi z M jak Milosc? - zapytał jeden z Internautów

Mikołaj Roznerski szybko zareagował na pytanie i krótko odpowiedział, rozwiewając wszelkie wątpliwości:

Nie

To oznacza, że już niebawem widzowie TVP2 będą mogli oglądać aktora nie tylko w serialu "M jak miłość", ale również w "Na dobre i na złe". Mikołaj Roznerski sprawdzi się w roli surowego policjanta?

To oznacza, że widzowie "M jak miłość" nadal mogą śledzić losy Izy i Marcina. Czy parze uda się pokonać kryzys?

Już niebawem Mikołaj Roznerski pojawi się również w serialu "Na dobre i na złe"!