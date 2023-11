Internauci, którzy komentują ostatnie odcinku "M jak miłość" na Facebooku zauważyli, że jeszcze przed śmiercią, Tomek powiedział zaskakujące słowa do swojego lekarza. Wszystko działo się podczas badań, na których nie było jego żony. Tomek Chodakowski poprosił wówczas swojego lekarza, żeby nie mówił nic Joasi. O co chodziło? Fani mają swoją teorię!

Może Andrzej Młynarczyk zatęskni za postacią Tomka graną w MjM. Wczorajszy odcinek pozostawił nam wiele niewyjaśnionych sytuacji. Upozorowanie śmierci dla bezpieczeństwa swojego Asi i dzieci. Sam powiedział ze bezwzględu na to co sie stanie to Asie bardzo kocha, obstawa policjantow aby go ukryć, uprzedził lekarza by nic nie mówił Asi a po drugie lekarze informują telefonicznie o nagłej śmierci i powinien Asię powiadomić a tu nic tylko ją przeczucie przywiodło do szpitala. Wiec furtka dla Aktora jest otwarta gdyby chciał wrócić. Kto wie..... (pisownia oryginalna)

Coś mi się wydaje że scenarzyści zrobili małego psikusa i za kilka odcinków dowiemy się , że Tomek sam upozorował swoja śmierć , po to aby nie narażać rodziny na niebezpieczeństwo, a jak Policja złapie tego co ranił Tomka, okaże się że jest cudowne ozdrowienie. I wszyscy będą szczęśliwi. Wietrzę mały podstep po Tomkowej wypowiedzi do Lekarza - pisali internauci