Andrzej Grabowski od ponad 20 lat wciela się w rolę Ferdynanda Kiepskiego w serialu "Świat według Kiepskich" i chyba nikt nie wyobraża sobie tej produkcji bez udziału wspaniałego aktora. Jednak gwiazdor Polsatu ostatnio zdecydował się na bardzo szczere słowa - stwierdził, że rola Ferdka ciąży na nim i jest w pewnym sensie dla niego kompleksem. Czy zatem zobaczymy Andrzeja Grabowskiego w nowych odcinkach serialu? Sprawdźcie szczegóły!

Zobacz także: Marzena Kipiel-Sztuka nie ma już za co żyć! "Oszczędności się skończyły"

Andrzej Grabowski ma już dość swojej roli w serialu "Świat według Kiepskich"? "To mój duży kompleks"

Serial "Świat według Kiepskich" od ponad 20 lat gości na antenie telewizji Polsat i wciąż cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Niestety ze względu na pandemię koronawirusa, produkcja ostatnio nie nagrywała nowych odcinków, ale według informacji uzyskanych przez "Super Express", już w styczniu ekipa filmowa i aktorzy, mają wrócić na plan. Jak wiadomo, w serialu nie zobaczymy już postaci Boczka - aktor wcielający się w tę rolę, Dariusz Gnatowski, zmarł przed kilkoma tygodniami i wszystko wskazuje na to, że produkcja nie zdecyduje się na zmianę aktora.

Ostatnio Andrzej Grabowski udzielił wywiadu dla "Super Expressu", w którym przyznał, że rola Ferdka w serialu "Świat według Kiepskich" jest dla niego dużym kompleksem. W tę postać wciela się już od przeszło 21 lat.

To mój duży kompleks od 21 lat – że przez bardzo wielu ludzi jestem traktowany jak Ferdek Kiepski. Bezrobotny alkoholik, leń, wciąż powtarzający, że w tym kraju nie ma dla niego pracy. [...] Przyjęcie roli Ferdynanda Kiepskiego – który zresztą na początku miał nazywać się Ludwik – też było ryzykowne. Wiedziałem, że mogę wpaść do szuflady „aktor jednej roli”. Ten zawód czasami sprawia mi przyjemność, chociaż też bardzo męczy - mówił dla "Super Expressu" Andrzej Grabowski.

Aktor przyznał, że niektórzy nie widzą w nim już Andrzeja Grabowskiego, a Ferdka Kiepskiego.

Ludzie traktują mnie jak Ferdka, jak kumpla. "Kurde, Ferdek, cześć, jak się masz, chłopie. Co tam u babki słychać?”

Wygląda na to, że aktor jest już trochę zmęczony swoją rolą w serialu "Świat według Kiepskich", jednak najprawdopodobniej Andrzej Grabowski pojawi się w dalszych odcinkach produkcji. Jedno jest pewne - chyba nikt nie wyobraża sobie tego serialu bez udziału wspaniałego aktora!

East News

Andrzej Grabowski w wywiadzie dla "Super Expressu" przyznał, że rola Ferdka Kiepskiego, to dla niego duży kompleks. W tę postać wciela się od ponad 20 lat i niektórzy ludzie zaszufladkowali go tylko do tej roli.

East News

Nowe odcinki są zaś wybawieniem dla jego serialowej żony, Marzeny Kipiel Sztuki, która niedawno w rozmowie z mediami narzekała na finanse: