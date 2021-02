Serial "O mnie się nie martw" od 7 lat bawił i wzruszał do łez miliony widzów TVP. Niestety, jak poinformowała jedna z głównych gwiazd produkcji, hit stacji niebawem ma zniknąć z anteny. Co się stało?

Serial "O mnie się nie martw" to jeden z najbardziej lubianych seriali TVP2. Kultowa historia o perypetiach grupy ludzi, przedstawianych z perspektywy głównej bohaterki - Igi Małeckiej - która po dwóch ciężkich rozwodach nagle trafiła w hermetyczne środowisku prawników porwał serca milionów widzów i doczekał się aż 13. sezonów.

I choć w początkowych seriach to właśnie grana przez Joannę Kulig główna bohaterka zawładnęła myślami wszystkich, trudno też nie wspomnieć o postaciach odgrywanych przez plejadę innych wspaniałych aktorów, jak Paweł Domagała, Aleksandra Domańska, Katarzyna Maciąg, Katarzyna Zielińska, Hanna Śleszyńska, czy Katarzyna Andukowicz, która to pierwotnie miała się wcielić w postać głównej bohaterki - Igi.

To właśnie Andukowicz, przez lata związana z serialem i graną przez siebie postacią Marty Piątek, postanowiła przekazać fanom produkcji smutne wieści. Aktorka za pośrednictwem swojego instagramowego konta przyznała, że to już koniec serialu "O mnie się nie martw".

Tydzień temu wreszcie mogłam zagrać żonę @stefanpawlowski_official 🔥🔥🔥🔥 króciutko niestety, bo na zdjęciach próbnych😉 Rozmawialiśmy o @omniesieniemartw_tvp , co to będzie, co to będzie... i już dziś wiemy, że to koniec. Ostatecznie i na zawsze. Smutno, wiadomo. Tym bardziej, że nie było szansy się na to przygotować, podziękować, wyściskać, popłakać. Cóż, ponoć ważne jak kończysz, a nie zaczynasz...😆😆 A początki były malownicze! Zdjęcia próbne do głównej roli Igi, którą ostatecznie zagrała @joannakulig_official , może nawet już wtedy obsadzona 😆 Dla mnie pani sekretarka Marta na pocieszenie. Pamiętam jak się wtedy wściekałam... pokochałam Igę od pierwszego przeczytania, podobnie jak później Asię w tej roli. Pani Marta miała być to postać na dwa-trzy odcinki, tak później usłyszałam od autorek serialu - napisała na Instagramie Kasia.