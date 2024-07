Teresa Lipowska i Rafał Mroczek wspominali Witolda Pyrkosza w "Pytaniu na śniadanie"! Gwiazdy miały okazję grać z panem Witoldem przez 17 lat na planie serialu "M jak miłość". Przy okazji, zdradziły pewien sekret wybitnego aktora!

Zobacz: „Witek zawsze powtarzał, że będzie długo żył”. Krystyna Pytlakowska wspomina zmarłego aktora

Okazuje się, że Witold Pyrkosz na początku pracy na planie "M jak miłość", nie lubił uczyć się roli na pamięć! Wspomagał się zapiskami, które były... wszędzie! Jak wspominają to Rafał Mroczek i Teresa Lipowska?

Mroczek: Pani Tereska może więcej powiedzieć, ale zdarzało się, że dialogi były bardzo długie, a scen bardzo mało, to nie tylko pan Witold, tylko wielu aktorów wspierało się ściągawkami.

Lipowska: 90% młodych aktorów się wspiera, natomiast Witek na początku jak tylko przyszedł, no to było tak, że tu napisał, tam napisał, coś napisał na krześle kredą, a ja potem siadłam na to krzesło, i cała brązowa sukienka była w tekście. Natomiast później, to też moje wymagania i prośba, żeby ten tekst jednak umieć, później on bardziej czasem zapomniał, wszystko miał podkreślone, przychodził z tekstami w domu opracowanymi, rano wstawał i te teksty sobie opracowywał, coś skreślił, coś zmienił - mówili w Pytaniu na śniadanie.